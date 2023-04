Birthe mangler kolleger - nyuddannede læger går uden om Sydjylland

- Det er et akut problem, at vi ikke har praktiserende læger nok, så vi fortæller om de gode muligheder. Vi kan hjælpe med at finde egnede lokaler, hvor man kan drive en lægepraksis, og vi vil gerne hjælpe med at lede efter job til lægernes ægtefæller. For det er vigtigt, at borgerne har let adgang til læge, siger Vejens borgmester Frank Schmidt Hansen (K).

Ny uddannelse i Esbjerg

Lægemanglen rammer endda hårdere i de områder, hvor der er mange ældre borgere, ofte med kroniske sygdomme. Det siger Birgitte Ries Møller, som er formand for PLO-Syddanmark.

- Det skaber ulighed, og derfor kræver det akut handling for at dæmme op udviklingen. Først og fremmest skal der uddannes nok speciallæger i almenmedicin, og det er rigtig godt, at medicinuddannelsen i Esbjerg er åbnet. Men det spiller også ind, at det skal være attraktivt at slå sig ned i Syd- og Sønderjylland, ikke mindst, at der skal være et godt lægefagligt og socialt fællesskab, siger Birgitte Ries Møller.