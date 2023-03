Nu tager regionen nye metoder i brug for at lokke tyske læger til Danmark

I Tønder Kommune og andre sydvestjyske og sønderjyske kommuner går flere af de praktiserende læger inden for få år på pension, og det er ifølge Region Syddanmark svært at finde både læger, som har lyst til at bosætte sig særligt i yderområderne i regionen.

Derfor tilbyder regionen nu økonomisk hjælp til de danske syd- og sønderjyske praktiserende læger, som vil forsøge at hverve kollegaer i Tyskland.

Ifølge dagsordenen til mandagens møde i 'Udvalget for det nære sundhedsvæsen' i Region Syddanmark er der tale om, at regionen vil hjælpe med finansiering af annoncer i tyske lægefagblade, danskundervisning, og ikke mindst optimering af to lægefaglige områder, som tyske læger ikke har på deres studieforløb.