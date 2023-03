Connie finder sammen med ny hanstork

- Clyde blev nok for utålmodig, da den ventede nogle uger på Connie på reden i Smedager. Hvorfor, den ikke ventede på den hunstork, den i flere år har dannet par med, er ikke til at vide. Men den ville åbenbart bare i gang med at yngle, mener foreningens formand.

Det unge tyske søskendepar har de seneste dage flakset rundt sammen i Sønderjylland. Og faktisk har de forsøgt at parre sig nogle gange i sidste weekend på reden i Smedager.

- Jeg er meget glad for, de to søskende har fundet andre partnere, selvom det har betydet, at Connie og Clyde ikke længere danner par, siger Jess Frederiksen.