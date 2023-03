På kort tid voksede tumoren og rev hans synsnerver over

Mikkel Møller blev sendt akut til Odense Universitetshospital, hvor han omgående skulle opereres. Selvom tumoren i dag er væk, nåede den at skade hans synsnerver permanent.

Han ser derfor meget dårligt, og det betyder, at han har måttet opgive sin karriere, og planerne for fremtiden aldrig bliver de samme som før.

- Jeg skal ikke ud og erobre verden eller have en eller anden stor uddannelse. Jeg håber bare på, at jeg finder et arbejde med de timer, som jeg nu kan holde til, og med en løn som gør, at det kan løbe rundt.