Dette års storkesæson bød på partnerbytte og mystiske dødsfald

- Det var de to unger, der åd mest af regnormene, der meget kort tid efter døde. De var begge tilsyneladende livskraftige, men få timer efter indtaget af regnormene, synede de hen og døde. Vi har en mistanke om, at de blev forgiftet af den store mængde orme, som lå i den forsurede gylle, og at det er dødsårsagen, siger Jess Frederiksen fra Storkene.dk.

Storke tiltrækkes af markarbejde, da det bringer massevis af orme til overfladen. Da mange orme også dør som følge af den svovlforsurede gyllespredningen, er de et nemt bytte for storken at få fat i.