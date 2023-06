Storkeunge fik GPS på i sidste øjeblik

De sidste to GPS'er sættes med stor sandsynlighed på storkeunger fra reder på Djursland, da storkeekspert, Hans Skov, gerne ser, at der foretages en sammenligning i trækforholdene mellem de to reder på Djursland.

- Vi har desværre kun fem GPS-sendere til rådighed i år. Derfor må vi foretage en benhård prioritering af, hvor de finder bedst anvendelse henne. Og netop fordi Djursland er en ny ynglelokalitet for storke, giver det mening at bruge to sendere der end at benytte dem i Sønderjylland, hvor vi allerede har flere storke med GPS-sendere i omløb, siger Hans Skov.

Der er taget en fjerprøve til en DNA-test, så vi får de to storkes køn at vide. Svaret på testen burde være klar inden for en uge.