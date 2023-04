Eksperter jubler: Findus skriver storkehistorie

Klokken 11.30 lørdag fløj Findus et godt stykke inde i Spanien, og opholder sig nu syd for byen Cordoba cirka 200 kilometer nord for Gibraltar.

Findus vil formentlig trække videre op igennem Den Iberiske Halvø på vej op til Nordeuropa, og forhåbentlig helt til Danmark.

Alfa-stork

For nøjagtig et år siden, den 22. april, drog Findus fra den spanske by Cantalejo nord for Madrid - cirka 400 kilometer fra storkens nuværende position.

Alfa-storken har nu fløjet 20.105 kilometer, og krydset 19 lande.

Findus er en ung hanstork, der i foråret 2021 blev klækket i reden på familien Jacobsens gård i Broderup i Aabenraa Kommune - kun 10 kilometer fra tv-reden i Smedager.