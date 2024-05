Esbjerg fB bliver fratrukket point i 2. division

- Pointfratagelsen sker i konsekvens af DBU's love, hvor der i § 33.2 står, at hvis skifteretten stadfæster et rekonstruktionsforslag, så fratages klubbens 1. seniorhold tre point - og det skete i sidste uge, lyder det.

- Det kommer ikke som nogen overraskelse, lyder det fra Kenni Poulsen, som er presseansvarlig for Esbjerg fB.

- Vi har siden februar vidst at der var en risiko for, at vi ville miste point på grund af rekonstruktionen, men vi er stadig fortrøstningsfulde, siger Kenni Poulsen.

Esbjerg fB har nemlig stadig chancen for at rykke op i 1. division, hvis de formår at vinde kampen mod Aarhus Fremad lørdag den 18. maj på udebane.

- Vi har et stykke arbejde at gøre færdigt. Intet er givet, men vi går på banen på lørdag for at kæmpe for en sejr, siger Kenni Poulsen.

Efter flere år med amerikanere i ejerkredsen er Esbjerg fB nu tilbage på lokale hænder. Det stod klart efter et retsmøde i skifteretten i Esbjerg tidligere i maj.

Dermed var den amerikanske ejergruppe med Paul Conway som en fremtrædende figur ude af klubben. Landsretten har siden afvist Paul Conways kæremål.

De seneste år har været noget urolige i den vestjyske klub. I 2020 rykkede klubben ud af Superligaen. To år senere rykkede Esbjerg også ud af 1. division.