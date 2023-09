TV-storken Holger dukket op i Afrika

Ny superflyver på vej

Lisa Mäkelburg fortæller også, at superstorken Findus, der sidste år lavede en verdenssensation, ved at flyve mere end 20.000 kilometer på sit vintertræk først mod øst og så hjem over Afrika mod vest, lige nu er sammen med sin søster Simba uden for Madrid i Spanien.

- Her kan stadig meget ske, og om Findus flyver videre, er simpelthen for svært at sige noget om endnu.

Derimod ser det ud som om, at hunstorken Alice fra Ramten på Djursland også er en usædvanlig flyver, fortæller Lisa Mäkelburg.

- Den har lige fløjet 1300 kilometer på få dage ned gennem Afrika, hvor den lige nu er i Senegal. Den har allerede fløjet 5.500 kilometer. Det er virkelig noget ganske særligt.