Tennisstjerner stolte over storkenavne

Udover at være imponeret over storkens ydeevner så er den 20-årige tennisspiller stolt af at få hanstorken opkaldt efter sig.

- Der er jo ikke så mange af dem, så det er da en ære, at der er en, der kommer til at hedde Holger. Jeg håber, han har det godt, siger han.

Stoltheden mødes også af kollegaen Clara Tauson.

- Jeg er naturligvis meget stolt over at få en storkeunge opkaldt efter mig. Det er jo en sjælden fugl, som associeres med sol og sommer i Danmark, siger hun efter at have fået nyheden om, at hunstorken nu skal hedde Clara.

Jævnbyrdig afstemning

I alt 2.000 valgte at sms-stemme på storkeungernes navne. Og det blev mere jævnbyrdigt, end det plejer at være. Stemmerne fordelte sig med nogenlunde lige så mange stemmer til hver af de tre navnepar. Dog løb Holger & Clara til sidst med sejren.

Storkeungerne med ringmærkning 0986 (han m/GPS) og 0987 (hun) hedder nu Holger & Clara.

De fik 741 sms-stemmer, mens Sussi & Leo fik 656 stemmer og Hans & Grethe fik 600.