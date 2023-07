Storkeunger har fået navne

Et flertal af TV SYDs seere har valgt at opkalde årets storkeunger i Smedager efter ham og Danmarks kvindelige tennisstjerne Clara Tauson.

Sidste år blev storkeungerne i tv-reden i Smedager opkaldt efter sommerens mest ombejlede sportsstjerner - cykelrytterne Magnus Cort og Jonas Vingegaard, som kørte skabte begejstring ved de syd- og sønderjyske vejsider under Tour de France.

Nu sker det så igen, at TV SYDs seere lader sig inspirere af tidens aktuelle sportsstjerner. Tennisspilleren Holger Rune har på et seneste fascineret ved Wimbledon ved at nå kvartfinalen, og i nederlagets stund har han trods alt lagt navn til en af storkeungerne i Smedager.