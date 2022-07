Se videoen: Magnus Cort stolt af at dele navn med en stork

Fredag er det blevet offentliggjort, at storkeungerne i Smedager efter SMS-konkurrence har fået navnene Cort og Vingegaard.

Dermed bliver storkeungerne opkaldt efter de to professionelle danske cykelryttere Magnus Cort og Jonas Vingegaard, der begge har brilleret ved dette års Tour de France.

Førstnævnte cykelrytter har i et interview med TV SYD givet udtryk for, at han er både glad og stolt over, at han har fået en stork opkaldt efter sig.

Se et udklip af interviewet i videoen i toppen af artiklen.