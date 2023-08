Ulovlige havbrug skal flyttes efter 19 år – stor modreaktion på vej

Her har havbrugsejerne præsenteret to forskellige løsninger, hvor Miljøstyrelsen skal se nærmere på de miljømæssige konsekvenser, inden der bliver truffet en afgørelse. I begge løsninger skal havbrugene ligge i As Vig.



Flere bakker op om protest

Demonstrationen ved As Vig er planlagt til at foregå fra klokken 20.00 fredag aften og får også opbakning fra Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Det kan godt være, det ikke ændrer på noget, at vi stiller os op her på stranden, men vi er nødt til at vise, at nok er nok, lyder det fra arrangør Marianne Seeberg.

TV SYD har været i dialog med havbrugsejerne, som ikke ønsker at udtale sig. De henviser til Dansk Akvakultur, som TV SYD arbejder på at få en udtalelse fra.