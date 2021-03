Havbrugsejer nægter miljøforurening: Har ikke skjult noget

En 50-årig havbrugsejer fra Juelsminde er ved Retten i Horsens anklaget for systematisk overproduktion af fisk i perioden fra 2013 til 2018. Han er også tiltalt for miljøforurening og for at tilbageholde oplysninger for myndighederne. Manden nægter sig skyldig.

Foto: Jeppe Vestergaard Jensen, TV SYD