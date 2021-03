For mange ørreder forurenede: Havbrugsejer afkræves 191 millioner

Nægter sig skyldig

Ritzau har bedt om en kommentar fra ejeren. Men det er ifølge en af hans to advokater, Thomas Andreas Mikkelsen, ikke muligt at få.

- Det ønsker min klient ikke på nuværende tidspunkt. Vi udtaler os senere, siger advokaten.

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund, som i 2018 politianmeldte havbruget.

Forinden havde forbundet flere gange henvendt sig til tilsynsmyndigheden, Hedensted Kommune, for at få politikerne til at tage affære - uden held.