Kloak-kludder i hver anden kommune

91 pct skudt ved siden af

Netop Aabenraa er en af de kommuner, der ikke har haft styr på indberetningerne af, hvor meget næringsindhold og organisk stof (madrester, afføring og lignende), der lukkes ud med kommunens overløb.

Men også Tønder Kommunes indberetninger har været stærkt fejlbehæftede.

De to kommuner har i årene 2014-19 indberettet mellem 63 og 91 procent færre næringsstoffer og organisk stof, end de skulle.

Usikre tal

Kommuner kan vælge at indberette deres egne målinger, hvis de har nogen, og hvis de er gode nok.

Hvis de ikke har egne målinger, skal de beregne deres udledninger ud fra nogle typetal, som Miljøstyrelsen har fastsat på baggrund af styrelsens egne målinger af, hvor meget fosfor, kvælstof og organisk stof, opblandet regn- og spildevand indeholder.

Bo Skovmark, som er ingeniør i Miljøstyrelsen og ansvarlig for PULS-databasen, som kommunerne indberetter deres udledninger til, forklarer, at typetallene er et beregnet gennemsnit.

- De passer ikke alle steder. Der er op til 110 procents usikkerhed, også når man bruger de tal. Men set som et gennemsnit passer de, og det er det bedste værktøj, vi har, hvis der ikke findes konkrete målinger, siger Bo Skovmark.

Udvalgt til at få hjælp

I PULS-databasen kan man se, at både Aabenraa og Tønder kommuner har brugt de formler, der skal anvendes på rent regnvand, som ledes ud af separatkloakerede regnvandsudløb i stedet for de formler, der skal bruges, når kloakkerne løber over.

- Så har man jo brugt en koncentration, der er en faktor fem forkert - så bliver udledningen jo en femtedel mindre eller større afhængigt af hvilken vej, man har brugt tallene forkert, siger Bo Skovmark.

I efteråret 2019 besluttede miljøminister Lea Wermelin (Socialdemokratiet), at der skulle sættes penge af til at hjælpe ti af landets kommuner med at få styr på deres indberetninger af overløb, fordi indberetningerne var så fejlbehæftede.

Fem kommuner endte med at få hjælp – heriblandt Tønder og Aabenraa kommuner, som nu begge er i gang med en større kulegravning af deres overløb.