Spildevand hældes i bæk og ender i beskyttet område - kommune glemte at indberette det i årevis

Det ”løse” er en ukendt mængde urenset spildevand. Optagelser, Lars Hammer-Bek har lavet, viser, at der sendes kaskader af antracitgråt spildevand ud i bækken, når skyerne brister, og renseanlægget fyldes op og løber over.

- Det er et problem, at man har et rensningsanlæg, der udleder vand i så lille et vandløb. Men det store problem er overløbet, siger Lars Hammer-Bek, som er frivillig vandplejemand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Han bruger en stor del af sin fritid på at holde øje med, hvordan de lokale vandløb har det. Og Tuesbøl Bæk har det ikke godt.

Et overløb der ikke findes

At der overhovedet findes et spildevandsoverløb – i fagsprog kaldet et ”bypass” – fra Brørup Renseanlæg, undrer Bo Skovmark, som er civilingeniør i Miljøstyrelsen. Han har ansvaret for at samle data sammen om kommunernes såkaldte ”regnbetingede udledninger”.

Overløbet ved Brørup Renseanlæg er nemlig ikke at finde i Miljøstyrelsens database, og det er derfor tilsyneladende nyt for Miljøstyrelsen, at der er et bypass på stedet.