Grænselandet slipper for atomaffald

En del af 50.000 tons affald fra lukkede atomkraftværker i Slesvig-Holsten skulle efter planen have været deponeret i Harreslev kun få hundrede meter fra den dansk-tyske grænse, men sådan bliver det ikke, skriver Flensborg Avis.

Beslutningen vækker meget stor tilfredshed i Aabenraa kommune.

- Det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for. Det cementerer også, at det med at bringe godt naboskab og godt samarbejde i spil fungerer. Jeg synes, at vi har kørt et godt parløb med Harrislee Gemeinde i forhold til sagligt at gøre opmærksom på de udfordringer, det kunne give at belaste et område med atomaffald, siger Thomas Andresen (V), borgmester for Aabenraa Kommune.