Nyt magasin stiller skarpt på naturen i Syd- og Sønderjylland

- Vi kan mærke, at der er en forstørret interesse for natur i Danmark i de her år. Det er ikke bare folk på gaden, men det er politikere og medier. Der er en kæmpe interesse for den vilde natur i Danmark. Det er derfor vi fokuserer på nye og sjældne arter i Danmark, siger Morten Top, der blandt andet har skrevet ni bøger om sommerfugle og natsværmere.

Selvom alle naturinteresserede gerne skulle kunne blive klogere på natur- og dyreliv, så mener redaktøren også, at magasinet skal være noget andet end rene nyheder.

- Hele magasiner er ikke lyserødt. Vi har også debatter om for eksempel landbrug. Alle artikler er læselige og forståelige for alle, men der er selvfølgelig også latinske betegnelser med. Det kræver en indsats at læse noget af det, for vi skal ikke underkende vores læsere, siger Morten Top.

Magasinet udkommer forår og efterår.