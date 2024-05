Permanent vildsvinehegn får blandet modtagelse i grænselandet

Den kritik er jagthistoriker og skov- og landbrugsingeniør Hans Kristensen enig i. Han bor i Lydersholm ved Tønder halvanden kilometer fra vildsvinehegnet og kalder ministerens udmelding for "tragisk".

- Der findes masser af ting, man kan gøre for at forhindre afrikansk svinepest. Men lige præcis det her hegn er uden effekt. Specielt fordi der ingen vildsvin er i hele det område, hvor hegnet er sat op. Derfor er det jo nærmest kontraproduktivt, fordi man har smidt 45 millioner kroner i et sort hul, og samtidig har man tegnet et milliondyrt abonnement på at vedligeholde hegnet hvert år, det er her. De midler kunne være anvendt langt mere fornuftigt, siger Hans Kristensen.