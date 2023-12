Vildsvinehegnet virker: Vildsvin er så godt som forsvundet

Vildsvinehegnet har fået en del kritik hen over årene.

Verdensnaturfonden (WWF) har udtalt, at hegnet kan have en skadelig effekt på andre dyrearter, og at det vil få indflydelse på livet for ræve, dådyr, den grå ulv, den europæiske hare og oddere.

Organisationen har flere gange forsøgt at sætte en stopper for hegnet - blandt andet ved at klage til Bern-konventionen, som beskytter vilde dyr og deres levesteder.