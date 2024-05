De havde været adskilt i 30 år, men ét opslag ændrede alt

Bent Sørensen var nødhjælpschauffør for FN-organisationen UNHCR for 30 år siden under krigen i Bosnien. Han leverede mad, primært mel og bønner, blandt andet til den lille by Srebrenica, hvor den dengang 11-årige Saliha Alic og hendes familie boede.

På det tidspunkt var Bent Sørensen 29 år, og han gjorde et stort indtryk på Saliha Alic, da han, hver gang han kom til byen, havde lidt ekstra med til Saliha såsom chokolade, et par cowboybukser eller en sodavand.

- Alle mennesker manglede mad og var sultne under krigen. Så det, at jeg fik to colaer, som ingen andre havde dengang – der er ingen ord, der kan beskrive, hvor heldig og glad jeg var for det, fortæller Saliha Alic til TV 2.

Bid efter to en halv time

Bent Sørensen havde set Saliha Alic i menneskemængden på torvet i byen tilbage i 1993, hvor indbyggerne uge efter uge stod klar til at modtage forsyninger. Særligt salt var en mangelvare, og det gav han til den lille pige, der holdt sig i baggrunden.

Næste gang han var i byen, inviterede Saliha Alics forældre ham hjem for at sige tak, og derfra udviklede det sig til et tæt bånd mellem Saliha Alic og den danske nødhjælpschauffør.