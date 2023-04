Her er hanstorkens nye navn

Harmonisk par

Storkene.dk hilser det nye navn til storken velkommen.

- Jeg tror, mange bliver glade for det navn. Hvis vi er heldige, bliver det også de to storke i reden i Smedager næste år. Jeg håber, at det går sådan, for det virker som et harmonisk par, som er gode til at forsvare reden, siger formand for Storkene.dk, Jess Frederiksen.

Thorkild stammer fra en rede i Berne Glüsing, der ligger ved Bremen sydvest for Hamborg. Den er klækket i 2020 og dermed tre år gammel, så det er første gang, den yngler.