Storkeungerne Astra og Zeneca er fundet døde i gylletank

Jess Frederiksen er i en slags chok efter nyheden om, at storkeungerne er døde. Ungerne er klækket i dagene mellem 14. og 16. maj og er dermed to og en halv måned gamle, og de var næsten klar til trækket syd på.



- Om to til tre uger ville de have lettet fra reden og begynde deres vintertræk, og vi havde sådan glædet os til at følge Zeneca, der jo havde en GPS-sender på ryggen. Det er virkelig meget sørgeligt, siger Jess Frederiksen.