Et stort storkeår er ved at være slut - nu venter en travl vinter med åbning af webshop, dialogmøder, foredrag og storkerejser

I stedet plakater, dialogmøder, kopper og t-shirts

Nu begynder et nyt kapitel for Jess Frederiksen og Mogens Lange og de andre medlemmer i storkeforeningen. Den kommende vinter skal der ikke knokles med reder, men inviteres til dialogmøder og foredrag, og så skal der tjenes penge:



- Vi vil her i efteråret invitere til møder med landmænd, der bor tæt på storkerederne. Vi vil så gerne passe på storken og ikke mindst ungerne, mens de er her. Så vi drømmer om, at vi i et samarbejde kan holde de åbne gylletanke lukkede i cirka fem til otte uger, fra ungerne begynder at flyve og til de rejser i vinterhi, forklarer Mogens Lange.

Hvordan det skal foregå, kommer an på, hvordan landmændene stiller sig til problematikken. Men faktisk så gav landmand Iver Hansen ved storkereden i Rens, hvor storkeparret Annika og Alfred bor, et bud på, hvordan det kan løses ved at lægge en presning over sin åbne gylletank:

- Det virker umiddelbart som en enkel, billig og ikke mindst brugbar løsning, men nu må vi også høre landmændene ad. Hvad tænker de?, siger storkeeksperten, der regner med at sende invitationer ud meget snart.

Og så åbner storkene.dk den 1. oktober en webshop:

- Vi har fået trykt de flotteste plakater af årets storke i de forskellige reder i år, som man vil kunne købe. Desuden har vi fået lavet krus, T-shirts, poloshirts, kasketter - alt sammen med storkemotiver på, og vi sælger også storkereder, Og der er mere på vej, som jeg ikke kan løfte sløret for endnu, forklarer Jess Frederiksen:

- Det meste i shoppen bliver lavet som certificeret fairtrade og i økologiske kvaliteter, og alt overskud går selvfølgelig til foreningens arbejde.

Foredrag og rejser

Desuden vil man snart kunne komme til foredrag med de to herrer, og der er også rejseaktivitet for interesserede på vej:

- Vi har i flere år lavet rejser til forskellige steder i Europa for at opleve storken, den aktivitet genoptager vi og udvider. Lige nu har vi to rejser på bedding med blandt andet en rejse til Bayern. Og så vil Mogens og jeg også lave en foredragsrække om storken, siger Jess Frederiksen.

2022: Forventer endnu flere ynglende storke

Til næste år forventer Jess Frederiksen og Mogens Lange, at endnu flere storke vil finde vej til Danmark. 2018 var nemlig et stort storkeår i Nordtyskland, og ungerne fra den årgang vil i 2022 være fire år gamle:



- Vi forventer, at se endnu flere storke til næste år. Vi ved, at årgang 2018 er stor, og de er som fireårige netop kønsmodne og vil søge tilbage til deres hjemstavn for at yngle, så der er god grund til at tro, at vi vil se endnu flere ynglende par i 2022 i Danmark også, mener Jess Frederiksen.



Følg Findus, Simba og Christian gennem vinteren

Selvom der er travlhed med at forberede næste års invasion af storke i Danmark, så kan du stadig følge storkene fra både Broderup og Rens. Der er i alt tre unger, der har fået en GPS-sender på, og dem kan man følge her på Animal Tracker, som også kan downloades som app. De tre storke fra Sønderjylland, man kan følge, er Findus og Simba fra Broderup og Christian fra Rens. Desuden kan man også følge storken Michaela fra storkereden ved Gundsølille ved Roskilde.