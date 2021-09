Storken Christian er fundet død i Tyrkiet efter elektrisk stød

Et dødbringende elektrisk stød fra en ikke-isoleret ledning blev Christians død.

Storken havde en GPS-sender på ryggen, og derfor var det muligt at få afklaret, hvad der helt nøjagtigt er sket.

- Signalet fra GPS-senderen blev ved med at komme fra samme sted i tre dage, og det er meget unaturligt, for den skulle gerne have fløjet videre igennem Tyrkiet og videre til Afrika, siger Jess Frederiksen, der er formand i foreningen storkene.dk.

Jess Frederiksen slog derfor alarm igennem en tyrkisk storkeside, hvor en tyrkisk kvinde reagerede. Kort tid efter viste det sig desværre, at Christian og to andre storke lå forbrændte og døde under ledningen.