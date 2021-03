2021 bliver et stort storkeår: En mur af 50 reder langs grænsen skal lokke flere storkepar til Danmark

En mur af reder langs grænsen byder storkene velkommen



Området langs den dansk-tyske grænse er særligt interessant for den hvide stork, og derfor har folkene bag Storkene.dk besluttet at hjælpe deres bosættelse på vej.

I september sidste år drog de på flere rekognosceringsture langs grænsen for at se på egnede levesteder, og her opdagede de, at der er egnede bosteder for nye storkepar, hvor der boede storke for 50 år og længere tid siden.