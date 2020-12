Sådan gik året i storkereden: Se alle de dramatiske øjeblikke her

2020 var en dramatisk sæson i storkereden i Smedager. Storken Tommy er død og Annika blev jaget på flugt fra sin rede, som blev overtaget af et par fremmede storke. I flere uger fløj Annika rundt i området omkring Smedager, men uden at have et fast sted at bo.

Du kan se alle højdepunkterne fra storkeåret 2020 i programmet Jagten på Annika, der blev sendt første gang den 18. december i år. Se eller gense programmet øverst i denne artikel.