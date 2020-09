Invitation til tyske storke: Slå jer ned i Sønderjylland

Chancen for flere storke i Sønderjylland til næste år er stor. I år oplevede landsdelen, at to storkepar lagde æg i reden. Det var i både Smedager og Broderup. Desuden fik landsdelen en enkelt storkeunge i Ronja på vingerne.

Faktisk er de nye reder beregnet til netop de tyske storke. Mogens Lange, Storkene.dk

Næste år er der lagt op til, at det scenarie gentager sig i 13 nye reder, som Storkene.dk hen over vinteren vil sætte op eller renovere.

- Det har været vores ønske gennem de senere år. Nu er det oplagt at gøre det, fordi der kommer flere og flere storke herop, siger Mogens Lange fra Storkene.dk.

Det er meningen at etablere 13 reder i Sønderjylland. Syv langs den dansk-tyske grænse samt seks nordligere i landsdelen. Tre af dem er gamle reder, der sættes i stand, mens de resterende 10 er nye. (Se kort i bunden af artiklen)

Det bringer det samlede antal af reder i Sønderjylland op på 16, når man regner rederne i Smedager, Broderup og Eggebæk med.

Trængsel i Tyskland

I Slesvig Holsten var der i år 50 par nye storke, som bragte det samlede antal storkepar op på 420 par. I 1988 var tallet blot 183 par. I Nedersaksen, hvor man i 2001 havde 361 par ynglende storke, er tallet nu oppe på 1.350 par.

- Der er fremgang i den tyske bestand af storke, og faktisk er de nye reder beregnet til netop de tyske storke. Dernede er rederne nemlig allerede besat. Derfor søger ungerne fra de foregående år nordpå, og så har vi reder til dem, fortæller Mogens Lange.

Reder klar til 1. april

Der findes et sted mellem 200 og 300 storkereder i Danmark. Langt de fleste står på steder, der ikke er optimale for storkene.

13 nye storkereder Nye storkereder: Vester Lindet

Fole

Kastvrå, Dalgård

Strandelhjørn

Store Jyndevad

Stade

Rens

Lydersholm

Sæd Istandsættelse af eksisterende storkereder: Åbøl

Ubjerg

Pluskær ved Frøslev Mose

Højgård ved Vester Lindet Se mere

- Vi ønsker, at storkene bosætter sig på steder, hvor de i størst muligt omfang er selvhjulpne. Altså hvor der er mad, og hvor de skal kunne klare sig selv på sigt, siger Mogens Lange, der sammen med andre fra foreningen Storkene.dk brugte weekenden på at inspicerer de nye placeringer af reder.

De 13 lodsejere har ikke alle givet deres endelige accept, men Storkene.dk regner med at få det endelige grønne lys senere på året. Storkerederne skal nemlig stå klar senest 1. april næste år, hvor de første storke forventes at arrivere.