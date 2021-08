Ulveforsker begejstret for tre ulvehvalpe - se video her

De snuser, tumler med hinanden og snapper efter insekter som små hundehvalpe. Men det er de tre små ulvehvalpe, der er kommet til verden i Klelund Plantage ved Hovborg mellem Vejen og Grindsted, hvor optagelser på et vildtkamera har fanget deres leg.

Det er tredje gang, at der fødes ulvehvalpe i naturen i Danmark og for forsker Kent Olsen, der er ansvarlig for overvågning af ulve i Danmark, er det en rigtig god nyhed, at hvalpene er kommet til verden.