Kandis-Johnny gav koncert til bosted, der ikke kunne opleve ham på festival

Festivalen er en begivenhed for udviklingshæmmede, hvor der i år var 750 gæster. Det var dog ikke alle, som kunne tage del i festlighederne.

- Nogle af borgerne her har ikke muligheden for at tage ud grundet deres ressourcer. Derfor er det jo dejligt, at vi kan invitere musikken ind i stedet for, at vi skal tage ud af vores rammer, siger gruppeleder på Lindegaarden, Jette Thomsen.