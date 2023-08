Russisk par udstiller krigskritisk kunst i Sønderjylland

- De er meget modige i at ytre sig kritisk over for krigen, og derfor synes jeg også, at vi, fordi vi har rammerne til det, har en pligt til at støtte op om det og ikke være bange, siger han.

For de to kunstnere har deres kunst et helt særligt budskab.

- Vores kunst skal sørge for, at vi ikke glemmer krigen. Det er meget vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad der sker i verden, så vi kan forhindre andre krige fremover, siger Sergei Prokofiev.

Selvom krigen har været i gang i halvandet år, mener han stadig, at det er vigtigt at blive mindet om den og fortsat kæmpe imod.

Udstillingen 'Hell / Choice' åbnede den 18. august og kan kun ses indtil den 24. august.