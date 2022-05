Stork, stork langeben - hvorfor er du så elsket

I 1907 var der ifølge storkene.dk debat i Københavns Kommune, der som den første i landet påbød sine lærere at give eleverne den rigtige biologiske forklaring på, hvordan man får børn. Det var ikke populært.

Men hvorfor fortællingen om at storken kommer med de mindste, er blevet så rodfæstet hos os, fortaber sig lidt i tågerne. Men det er et tema i en række eventyr blandt andet skrevet af H.C. Andersen, og ifølge Anne Katrine Gjerløff kan myten være opstået i romantikken, hvor forestillingen om en kernefamilie med far, mor og børn, som vi kender den i dag, for alvor blev cementeret:



- Jeg kan ikke finde en direkte forklaring på, hvorfor den her fortælling om, at storken kommer med de små, er opstået. Men det, at storken lever så tæt på os og bor i en rede i en slags 'kernefamilie', og har den samme partner hele livet, har helt sikkert været en medvirkende årsag til, at det er blevet en god fortælling og en sejlivet myte hos borgerskabet op gennem 1800-tallet og ind i 1900-tallet, mener Anne Katrine Gjerløff.