Siden 2011 har der boet storke i reden i Smedager – læs historien om den berømte tv-rede

Selvom Annika overlod reden til Bonnie og Clyde, så forsøgte den erfarne hunstork i månederne efter at generobre sin rede med angreb mod det unge storkepar. Men Bonnie og Clyde nægtede at give op, og to mod én var til sidst for ulige kamp for den da 13-årige Annika, så den endte med helt at fortrække fra Smedager.

Annika blev dog i området sommeren over, hvor den levede et stille liv, hvor den fouragerede og hvilede sig, indtil den en af de sidste dage i august 2020 begyndte sit omkring 13.000 kilometerlange vintertræk mod Sydafrika.