Annika ruger nu på æg i historisk rede i Rens: - Endelig har vi storke igen

Der er helt sikkert æg i Rens-reden

Mogens Lange er ikke i tvivl om, at parret nu ruger på æg, som forventes at klække en af de første dage i juni:

- Når vi ikke har kameraet som i Smedager til at dokumentere, hvad der sker i reden, må vi ty til de gamle kendte metoder: Nemlig at observere reden og her kan vi se, at der konstant er en stork liggende på reden, og at den rejser sig cirka hver halve time. Det er for at vende æggene. Så den er god nok, der er storkeunger på vej. Hvor mange æg, der er i reden, ved vi af gode grunde ikke.