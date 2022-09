Den sidste stork er fløjet

Håbet hos storkeforeningens bestyrelse var egentlig, at Cort ville slå sig ned i Spanien, som har en stor koloni af overvintrende storke.

- Vi ved, at der er langt større overlevelseschancer for storkeungerne, hvis de trækker til Sydeuropa for at overvintre. Så jeg håber ikke, at Cort tager for langt ned i Afrika. Det er simpelthen lettere at overleve en flyvetur på 3.000 – 4.000 kilometer, end en 12.000 kilometer lang tur til Sydafrika. Farerne er bare mindre, men nu må vi se, hvor den flyver hen og om den drager længere ned i Afrika, siger Jess Frederiksen, der er formand i storkeforeningen.