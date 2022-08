Største fremgang i 25 år - Syv storkeunger på vingerne

- Lyset er altid pålideligt modsat vejret. Så trækfugle har indbygget en slags genetisk kode, så de ved, hvornår de skal gøre hvad, siger Jesper Leegaard fra Storkene.dk

I år er hele syv storkeunger fra tre reder i Sønderjylland kommet på vingerne. Og alle er stort set klar til at kunne påbegynde den lange flyvetur enten mod Afrika eller til Sydeuropa.



I Smedager har han- og hunstorken, med navnene Cort og Vingegaard, øvet sig i flyvningens ædle kunst siden den 10. juli, og ifølge Jesper Leegaard varer det ikke længe, før de begynder vintertrækket.

- De kan flyve, hvornår det skal være. Med det højtryksvejr vi har i vente her i løbet af ugen, så kan det blive dér, de lige pludselig letter fra reden, og så er de væk for i år, forklarer Jesper Leegaard.

I Jejsing, hvor Annika og Alfred i år slog sig ned, lettede de tre unger for første gang fra reden i sidste uge, så de har brug for at træne lidt længere, før de forsvinder mod sydligere himmelstrøg.

- Storkeunger har brug for cirka tre ugers flyvetræning, før de er i stand til at klare et træk, så ungerne fra Jejsing vil nok først forlade reden i slutningen af august.