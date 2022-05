Storkeungers druknedød i gylletanke er nu forhindret

Næste skridt - snore på tværs af tankene

- Her vil vi montere snore over de to gylletanke, som ligger nærmest storkereden. Sammen med fugleskræmslerne skulle det gerne forhindre storkene i at sætte sig i en fyldt tank, siger storkeeksperten og uddyber:

- Vi ved fra en samtale med den ene af gårdejerne, at de to gylletanke, som ligger længst fra storkereden - og som for øvrigt også er meget store - at når først flydelaget er etableret, så er det meget stabilt og kan holde til, at en stork sætter sig. Modsat gør det sig gældende ved de to mindre gylletanke. Derfor er det disse to mindste gylletanke, vi sikrer yderligere med snore på tværs.

- Storkesikkerhed i top

Ifølge Mogens Lange skulle disse tiltag være nok til at forhindre, at en stork sætter sig på toppen af et flydelag, der ikke kan bære dens vægt, og den derfor ender med at drukne i gyllen.

- Vi er ret sikre på, at ingen storke vil forsøge at komme ned mellem snorene, selvom der vil være op til 50 centimeter mellem dem på tværs af tanken. Storken er nemlig ret sky, og den vil ikke sætte sig et sted, som vil være besværligt at komme væk fra.

Mogens Lange forklarer, at de i storkeforeningen for hvert sted, der i år kommer unger i rederne, vil vurdere, hvor farlige eventuelle gylletanke kan være og derefter lave lignende tiltag.

- Vi tager kontakt til eventuelle landmænd i nærheden, hvis vi vurderer, at en gylletank kan være farlig for storkenes overlevelse. Men vi gør det først, når vi med sikkerhed ved, at der er unger i en given rede.

Status: Ti storke - tre ynglende par

Lige nu er der fem storkepar i Sønderjylland.

Udover Connie og Clyde i Smedager, som vil klække en unge inden for et døgn eller to, så har den ikoniske hunstork, 14-årige Annika, i år slået sig ned i Jejsing med sin unge, svenske Alfred.

I Broderup ligger parret, hr. og fru. stork, fra sidste år på samme rede på familien Jacobsens gård. Begge par ruger ifølge storkene.dk på æg. Det samme gør et ukendt storkepar på en rede i Rens.

Der opholder er også et ungt par på en rede i Øster Vedsted nær Ribe, men de ligger pt. ikke på æg.

Her på kortet kan du se, hvor storkerederne ligger: