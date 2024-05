Flere elever fik skader efter gymnasiefest – lampe med revne undersøges

Firedisko har kontaktet producenten af lamperne og afventer en tilbagemelding. Derfor håber rektoren på en afklaring mandag.

I mellemtiden fortæller Flemming Steen Jensen, at to uv-lamper blev tjekket søndag, og her blev det konstateret, at der var kommet en revne i et glas. Derfor var et filter i lyset også gået i stykker.

Han understreger, at han og Firedisko stadig afventer svar fra producenten og derfor ikke kan drage en endelig konklusion endnu.

Da udstyret blev tjekket, inden festen gik i gang, var alt, som det skulle være, har rektoren fået at vide fra Firedisko.

- Det skulle ikke betyde noget, har jeg fået at vide, men det er da værd at undersøge. Det kunne jo være årsagen, siger Flemming Steen Jensen, der også understreger, at både skolen og Firedisko tager situationen meget alvorligt.

Formentlig tale om solskoldning

Rektoren forstår godt, at eleverne kan være blevet bange på grund af de smerter, de har haft. Han har også undskyldt og beklaget, at eleverne har fået gener af at være til festen.

Både lægevagten i Horsens og Morten la Cour, der er professor og cheflæge på øjenafdelingen på Rigshospitalet Glostrup, vurderer dog ud fra symptomerne og de billeder, der har været fremme, at der er tale om relativt milde uv-forbrændinger.

Der er formentlig tale om en form for solskoldning, som går over i løbet af et par dage, har lægevagten og øjenlægen oplyst til TV 2.

Flemming Steen Jensen har overvejet, om uv-lamperne fremover skal forbydes til fester på Horsens Gymnasium og HF.

- Men jeg vil gerne vente med at tage en beslutning, til jeg ved, hvad der præcist er sket, siger han.

Det er også for tidligt at svare på, om det kan ende med en erstatningssag, lyder det.