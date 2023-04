Se video: 15-årige Annika er tilbage og smider rival og æg ud

Det kan være svært at hitte rede i de mange dramaer i de syd- og sønderjyske storkereder, så hvis man er forvirret over hvem, hvad og hvor? Så hæng på her, hvor det gælder som læser om endnu en gang at holde tungen lige i munden, for at kunne følge med i forårets 'sæbeoperaer' i storkerederne i det sønderjyske.



Onsdag ankom 'the grand old lady' i storkeverdenen, den 15 år gamle hunstork Annika til Jejsing, hvor den ynglede sidste år sammen med magen Alfred. Det gav dramatik. For her lå Clyde og en helt ung, tysk hunstork og rugede på deres første æg.