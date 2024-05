Fem gange har hun ventet på et opkald, der kan ændre alt

Forholdet til Oliver har også været påvirket. En dag kommer Oliver træt hjem fra arbejde, og Stine beklager sig fuld af hormoner fra behandlingen over deres situation.

- Har du spurgt, hvordan jeg har det?, spørger Oliver.

Hun må indrømme, at det har hun ikke. På en eller anden måde har hun været så optaget af det, der foregår på hendes egen banehalvdel, at hun har glemt, at han går igennem det samme.

- Man skal være opmærksomme på hinanden i det her, siger hun.

Det er kvinden, som gennemgår det meste af den fysiske behandling i forbindelse med forløbet. Kvinden skal have hormonbehandling og have taget æg ud, hvilket kan være smertefuldt. Det er også kvinden, der skal sørge for at få nok søvn, spise sundt, og hvad hun ellers kan gøre for at forbedre chancerne.

Derfor er det også ofte kvinden, der er fokus på, selvom manden gennemgår en lige så stor om ikke større psykisk belastning. Det mener Oliver i hvert fald.

Der går næsten to uger. Efter at Stine har fået sat det befrugtede æg op i sin livmoder, kan parret ikke gøre andet end håbe på, at det udvikler sig til en graviditet. Få dage før jul får de svaret. Stine får menstruation, og dermed står det klart, at det er mislykket.

Selvom de nu har forsøgt flere gange, så Stine og Oliver ikke opgiver drømmen om at blive forældre. Lige nu er de i et forløb, hvor de gennemgår forskellige undersøgelser. Når de er afsluttet, vil de forsøge igen.

