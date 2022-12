Lailas mor blev påkørt af cyklist - nu frygter hun planer om flere cyklister i gågade

Udvalgsformanden understreger, at cyklisterne skal køre på de gåendes præmisser, så ved at dele af gågaden bliver åbnet op for cyklister er ikke ensbetydende med, at man kan komme susende, som Laila Rørholm beskriver det.

- Det skal være hensyntagende trafik. Vi er også i gang med at undersøge, hvordan man kan skilte det på en ordentlig måde, da der ikke er nogen officielle regler for det i færdselsloven.

Underskriftindsamling hvis det bliver tilladt

Gerda Haastrup Jørgensen skal onsdag mødes med citychefen i Vejle for at drøfte, hvordan en gågade med cyklister kan afvikles bedst muligt.

Bliver det tilladt, forventer udvalgsformanden, at en prøveperiode på 12 måneder vil begynde til foråret. Hvis virkeligheden bliver sådan, vil Laila Rørholm og andre butiksejere i byen dog starte en underskriftindsamling for at få kommunen på andre tanker.

- Det er lidt træls, hvis vi skal derud, men vi er nødt til at råbe op.