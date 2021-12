Så er vinderen af Danmarks bedste juleby fundet

Hun fortæller, at det bestemt ikke er julehygge i lille format, de har præsteret i den sønderjyske købstad.

- Vi bager æbleskiver på brændekomfur, vi deler risengrød og varm kakao ud - og det hele er gratis. Alle har muligheden for at få en hjertevarm jul. siger koordinatoren.

En del af koncept Aabenraa Juleby går også ud på det med næstekærligheden - ja, faktisk er det en stor del af det hele, lyder det.

- Der er en julehjælpsforening bag, der hedder 'Et Hjerte for Alle'. Vi ønsker at give folk muligheden for at donere penge til formålet, og der bliver lagt en halv million i den her super hyggelige og idylliske juleby lige nu, og de penge går ubeskåret til julehjælp til cirka 400-500 familier i Aabenraa Kommune. Så det er bare en good story, slutter Malene Bruhn.