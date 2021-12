Hundredvis af huse uden strøm hele juleaften - familie spiste sig mæt i risalamande og snacks

En jul, der går over i historien

For Ann-Britt Herløv og kæresten Ole Futtrup Kjær var julen uden strøm noget helt særligt. Faktisk betegner familien årets juleaften som en, der vil gå over i historien. De skulle holde jul sammen med Ole Futtrup Kjærs forældre og Ann-Britt Herløvs søn på 17, Victor.

Klokken var lidt over fem, og flæskestegen stod i ovnen, da strømmen gik for første gang. Familien havde haft en lignende strømafbrydelse for godt en måned siden, hvor strømmen kom igen, og derfor troede de, at strømmen hurtigt ville være tilbage i huset.

Det gjorde den da også i en periode på godt tre minutter, hvor familien, og især 17-årige Victor, skyndte at sætte sin mobiltelefon til opladning. Da strømmen forsvandt igen, tænkte familien at de nok var indskrevet til en aften i mørke.

Flæskestegen var ikke færdigbagt, og sværen var langt fra sprød. Selvom anden var bagt forinden, måtte familien droppe at tilberede resten af julemaden.

- Vi indstillede os hurtigt på, at vi måtte holde amerikansk jul med stor julemiddag den 25. i stedet for, siger Ann-Britt Herløv, der til daglig arbejder som optikerassistent i Fredericia.