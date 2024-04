- Det er en kombination af flere ting, der gør det interessant at blive en del af AC Horsens. Ejernes ambitioner og de kompetencer, der allerede er på plads i klubben samt hele infrastrukturen gør, at det passer godt til mit kompetencesæt, og jeg tror på, at jeg kan være med til at skubbe det i den retning, bestyrelsen har sat, siger Esben Hansen til klubbens hjemmeside.