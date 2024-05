Skoler dropper læseferie og indfører mødepligt

Politikerne er uenige

Men selvom både Tinglev Skole og eleverne er positive overfor den droppede læseferie, er der ikke enighed blandt kommunens politikere.

Her vil Theis Kylling Hummeltoft (A), der sidder i Børne- og Uddannelsesudvalget, nu rejse en debat om den droppede læseferie.



- Jeg mener, det er et forkert initiativ med sådan et lynkursus. Noget af det som er vigtigt, hvis du skal videre på en ungdomsuddannelse, det er også, at eleverne skal have evnen til at strukturere den undervisning, de har fået i deres skoletid, siger Theis Kylling Hummeltoft.

Omvendt mener Rasmus Elkjær Larsen (K), der er formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, at mødepligt frem for læseferie er en rigtig god idé.

- Jeg håber, det kan være med til at løfte elevernes potentiale. Hvis de er ved at falde lidt af på den i slutningen af deres skolegang, kan det her være med til lige at få karaktererne lidt op, siger Rasmus Elkjær Larsen.

Nu gælder det naturfag

Den nye ordning i Aabenraa Kommune skal efter planen evalueres af skolelederne i det nye skoleår.

For eleverne i de to 9. klasser på Tinglev Skole er der i denne uge igen mødepligt to dage, før de skal til mundtlig eksamen i naturfag.