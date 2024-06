Sønderjysk by vil have berømt bysbarn mere frem i lyset

Et helt år med hyldest

Hele året er der en stor udstilling med Franciska Clausen værker på Kunstmuseet Brundlund Slot.

Samtidig bliver der arbejdet på at få realiseret et helt nyt museum i Aabenraa, hvor Franciska Clausen skal være et omdrejningspunkt.

Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland er sammen om planerne, men der skal findes omkring 150 millioner kroner for at finansieringen er på plads.

- Vi vil gerne hylde dem, der rækker ud efter stjernerne og tager chancen og rejser ud for at udvikle sig. Det taler også ind i den her tid, hvor man skal til at anerkende, at kvinder også var i stand til at nå det samme kunstneriske niveau som mænd, siger udvalgsformand Signe Bekker Dihman.