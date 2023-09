Sønderjysk luksushotel lukker

Det skriver JydskeVestkysten.

Ifølge direktør Karsten Olsen er det tre faktorer, som er medvirkende til, at hotellet lukkes og sættes til salg.

- Det er ingen hemmelighed, at Fakkelgaarden i mange år har haft et driftsunderskud, som vi hidtil har accepteret. Samtidig står Fakkelgaarden over for en større ombygning til et tocifret millionbeløb. Det gælder især køkkenet, der kræver en modernisering, siger Karsten Olsen til JyskeVestkysten.



Den sidste grund er manglen på personale, som branchen generelt lider under efter coronaepidemien og de nedlukninger som fulgte.

Lukningen påvirker omkring 40 medarbejdere, som blev orienteret i mandags. Ejendommen sættes til salg og har efter planen sidste åbningsdag den 30. november.