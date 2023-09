Boligejere fik en time til at forlade lejligheden - fire måneder efter må de stadig ikke flytte hjem

Kommunen kan ikke hjælpe

Det er Aabenraa Kommune, der i sidste ende skal give tilladelse til, at Margit Søndergaard og de øvrige beboere må flytte ind igen. Men de kan ikke hjælpe beboerne, fordi lovgivningen siger, at det er ejernes eget ansvar at sørge for, at bygningen er sikker.



- Det er ejerne af en bygning, der har ansvaret. Sådan har det altid været. At det så er nogle andre, der er årsagen til problemet, det er kommunen uvedkommende siger Jane Petersen, der er teamleder hos Byg, Natur og Miljø i Aabenraa Kommune.

- Vi har bedt beboerne om at komme med en beredskabsplan, som vi kan godkende. Der skal blandt andet laves nogle fysiske tiltag ved byggeriet her og nu. Samtidig er der nogle vilkår i forhold til vind og vejr. De krav skal være opfyldt, før vi kan give lov til, at de flytter ind igen.

Indtil det sker, skal beboerne for egen regning finde et andet sted at bo.