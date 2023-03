Det viser bankens årsregnskab onsdag morgen.



Det er cirka 500 millioner mere end året før og samtidig det største overskud i bankens historie.

- Det er meget glædeligt, at vi kan præstere det bedste resultat i bankens historie, siger bankens administrerende direktør, Karen Frøsig, i regnskabet.

- Resultatfremgangen skyldes, at vi er lykkedes med at øge renteindtægterne betydeligt, samtidig med at vi har reduceret omkostningerne, lyder det videre.